Fermato un marocchino per l'omicidio di Ostuni In evidenza
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ALLE ORE 14.15 DI IERI 05/05/2021 PERVENIVA UNA TELEFONATA ALLA SALA OPERATIVA DEL COMMISSARIATO DI P.S. DI OSTUNI, DA PARTE DI PERSONALE DEL 118 CHE SEGNALAVA LA PRESENZA DI UNA PERSONA NON COSCIENTE, PROBABILMENTE A CAUSA DI UN ACCOLTELLAMENTO. PERSONALE Del COMMISSARIATO SOPRA MENZIONATO, SI RECAVA IMMEDIATAMENTE SUL POSTO CONSTATANDO EFFETTIVAMENTE LA PRESENZA DEL CORPO, ORMAI ESAMINE, DI EL MOSTAFA ZOUHAIR, NATO IN MAROCCO IL 01/01/1982, RIVERSO A TERRA NEL CORRIDOIO DINGRESSO CON EVIDENTI FERITE DA TAGLIO NELLA REGIONE TORACICA. AL MOMENTO DELLINTERVENTO IL PERSONALE DI POLIZIA IDENTIFICAVA ALTRI TRE CITTADINI MAROCCHINI TRA I QUALI UN SOGGETTO CHE LE SUCCESSIVE INVESTIGAZIONI ACCERTERANNO ESSERE STATO TESTIMONE OCULARE DELLACCADUTO. IL TESTIMONE RIFERIVA DI AVERE ASSISTITO ALLA LITE, ORIGINATA DA FUTILI MOTIVI, TRA LA PERSONA UCCISA E UN ALTRO LORO CONNAZIONALE CON LUI COABITANTE, LITE CHE SAREBBE SFOCIATA NELLACCOLTELLAMENTO DI EL MOSTAFA DA PARTE DEL DAMNAR. ALLA LUCE DI QUANTO APPRESO NELLIMMEDIATEZZA DEL FATTO SI PROVVEDEVA AD AVVIARE INTENSA ATTIVITA DI INDAGINE, CONDOTTA DALLA SQUADRA MOBILE DI BRINDISI COLLABORATA DAL COMMISSARIATO DI OSTUNI E DALLA SQUADRA MOBILE DI BARI, FINALIZZATE ALLE RICERCHE DELLACCOLTELLATORE CHE ATTIVITA TECNICA DI INDAGINE CONSENTIVA DI ACCERTARE ESSERE DIRETTO A BARI, PROBABILMENTE IN TRENO. A BARI LOCALITÀ VERSO CUI IMMEDIATAMENTE CONVERGEVANO LE RICERCHE. IL SOSTITUTO PROCURATORE DI TURNO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI NOTIZIATO TEMPESTIVAMENTE DELLOCCORSO, DISPONEVA LISPEZIONE CADAVERICA DA PARTE DEL MEDICO LEGALE CHE, COADIUVATO DA PERSONALE DEL GABINETTO PROVINCIALE DI POLIZIA SCIENTIFICA DI BRINDISI, APPURAVA CHE IL CADAVERE PRESENTAVA UNA SOLUZIONE DI CONTINUO A MARGINI NETTI COMPATIBILE CON LUTILIZZO DI ARMA DA PUNTA E DA TAGLIO DOTATA DI LAMA CON FILO MONO-TAGLIENTE, DELLA LARGHEZZA MASSIMA DI 1,5/2 CM., RILEVATA ALLEMITORACE SINISTRO, LUNGO LA LINEA ASCELLARE ANTERIORE, NELLO SPAZIO INTERCOSTALE, VEROSIMILMENTE TRA LA SESTA E LA SETTIMA COSTA.
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