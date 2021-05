Continuano i controlli delle pattuglie della polizia locale di Mesagne nell'ambito delle disposizioni della Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza unitamente alle direttive ed ordinanze, vigenti, emesse dal Sindaco di Mesagne al fine di contrastare una inaspettata ed improvvisa escalation dei contagi che sta interessando proprio il centro messapico.

Nel tardo pomeriggio di ieri sono stati effettuati circa 30 controlli, presso le proprie dichiarate residenze o domicili, di mesagnesi presenti nell elenco dei positivi al covid o comunque posti in quarantena sempre nell'ambito delle direttive Prefettizie sulla concordata vigilanza in corso da parte di tutte le forze di polizia.

Il controllo del territorio, poi, ha consentito l'identificazione per strada ed in luoghi pubblici di 25 persone nel mentre tre sono le sanzioni da 400 euro (euro 280 se si accede al pagamento in misura ridotta) l'una elevate ad altrettanti avventori intenti a consumare bevande all' interno di esercizi commerciali del tipo bar.

Chiuso infine, per 5 giorni, un noto bar i cui dipendenti effettuavano, all'atto del controllo degli agenti, la somministrazione a clienti presenti all'interno ed all'esterno del locale dove si tattenevano utilizzando, peraltro, vettovaglie di vetro.

Rinnovato l'invito a mantenere alta la guardia rispetto sia alle misure di contenimento del fenomeno pandemico che verso l'uso della mascherina e del distanziamento specie nella circolazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico nel rispetto, in ultimo, delle articolate prescrizioni della ordinanza n.30 del 30.04.2021 in scadenza il 09.05.2021 a firma del Sindaco Toni Matarrelli.

