San Donaci. Sorpresi a ritirare materiale ferroso senza autorizzazione, denunciati. I Carabinieri della Stazione di San Donaci, al termine degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 32enne e un 42enne entrambi di Torre Santa Susanna, per attività di gestione rifiuti non autorizzata. In particolare, nella mattinata del 28 aprile scorso, i due sono stati controllati sulla pubblica via a bordo di un veicolo cabinato intenti a ritirare materiale ferroso di scarto senza essere in possesso della specifica autorizzazione.

