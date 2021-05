Oria. Sorpreso a bordo della propria autovettura con un coltello del tipo proibito, denunciato. I Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà, per porto abusivo di armi, un 30enne da Francavilla Fontana. In particolare, il medesimo nel primo pomeriggio del 1° u.s., è stato controllato alla guida della propria autovettura e sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 cm, occultato nel vano porta oggetti, sottoposto a sequestro.

