Brindisi. Detiene in un locale cocaina e sostanza per il taglio, nonché tutto il necessario per confezionare delle dosi destinate allo spaccio, arrestato. In Brindisi, i Carabinieri della locale Compagnia-Sezione Radiomobile, hanno proceduto all’arresto di un 42enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. In particolare, a seguito di perquisizione personale e locale, i militari lo hanno trovato in possesso di 4 grammi di cocaina e relativa sostanza da taglio, quattro bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 135,00 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Lo stupefacente, gli oggetti e il denaro sono stati sequestrati e l’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

