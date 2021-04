Ostuni: arriva la barriera al Covid 19 nel supermercato Carrefour di Via Caduti di Nassiriya

Dall’inizio della pandemia, all’ingresso dei supermercati di diverse regioni italiane, si è scelto di preservare la salute dei clienti e tutelare quella dei lavoratori con una macchina ad alta tecnologia, ma dall’uso semplicissimo: Hygienic Cart è il primo sanificatore di carrelli per la spesa nato nel 2013 dalla sconcertante consapevolezza del fatto che un carrello della spesa è, nella totalità dei casi, più sporco del wc di un bagno pubblico.

A un anno esatto dalla prima installazione presso l’Iperal di Milano, il Carrefour Market di Via Caduti di Nassiriya in Ostuni ha deciso di accogliere questo utile strumento implementando fattivamente le sane prassi in uso e anticipando quella che sempre più si sta rivelando una esigenza di tutti, consumatori e lavoratori: la sicurezza negli ambienti della grande distribuzione.

Mascherina, distanziamento, igiene, i tre punti cardine da cui non prescindere ora più che mai, specie in luoghi chiusi e molto frequentati. Qualsiasi soluzione innovativa a supporto di ciò è, naturalmente, preziosa e bene accolta. Inquinamento, animali da compagnia, scarpe e pannolini di bambini alloggiati nei carrelli della spesa dei supermercati: virus e batteri si annidano, successivamente, nella spesa che portiamo a casa e mettiamo poi in frigo e a tavola. Virus e batteri restano attivi fino a 48 ore sulla plastica.

Dal manico all’intera superficie del carrello o del cestello della spesa Hygienic Cart garantisce e certifica grazie a test di laboratorio la sanificazione dell’intero carrello al 99,8 % in soli 5 secondi con una semplice operazione. Hygienic Cart è oggi è il primo e l’unico che garantisce una sanificazione testata e certificata su qualsiasi tipo di carrello.

Dopo l’Iperal in Lombardia, marchi come Conad e Coop nel Lazio, in Campania, Puglia ed Emilia Romagna hanno scelto la qualità e le soluzioni esclusive offerte da Hygienic Cart.

Dai primi giorni, i clienti del Carrefour Market della città bianca hanno accolto con grande entusiasmo l’arrivo di Hygienic Cart apprendendone immediatamente il facile utilizzo.

