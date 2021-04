Francavilla Fontana. Minaccia con un coltello un automobilista, denunciato. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 62enne di origine marocchina residente a Francavilla Fontana, per minaccia e porto abusivo di arma bianca. In particolare, l’uomo, nella giornata di ieri, nel corso di un diverbio, dovuto a questioni stradali, ha minacciato un 26enne del luogo, con un coltello a serramanico, successivamente sequestrato.

