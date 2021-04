Mesagne. Grave incidente sul lavoro

Un incidente si è verificato nel pomeriggio a Mesagne dove un giovane operaio, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto per terra ed ha sbattuto la testa sul marciapiede. E’ stato immediatamente soccorso e condotto, a bordo di un’ambulanza del 118 dell’ospedale “De Lellis” di Mesagne, presso l’ospedale di Brindisi dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e strumentali. Nel nosocomio è giunto anche il padre del giovane poiché lavorano nella medesima ditta che sta svolgendo lavori di ristrutturazione stradale. Sul luogo del sinistro sono arrivati equipaggi della polizia locale e della polizia. Dopo i primi accertamenti in ospedale le condizioni del giovane sono apparse meno preoccupanti di quanto si pensasse.

