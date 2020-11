Ai vigili di Mesagne bonificate auto e comando

Le notizie relative ai contagi pandemici in Puglia ed in particolare nella provincia di Brindisi, ha imposto al Comando la polizia locale di Mesagne la ripresa delle attività di bonifica e di disinfestazione anti covid degli uffici tutti e dei veicoli adibiti al servizio d istituto ad opera di una ditta altamente specializzata. L attività, attuata peraltro su indicazione del Sindaco Toni Matarrelli , consente una capillare sanificazione di ogni tipologia di bene e strumento di lavoro al fine fi garantire , al meglio, la tutela sanitaria del posto di lavoro e quindi indirettamente anche dei dipendenti tutti. In questo modo non solo in ottemperanza alle disposizioni del datore di lavoro del comune di Mesagne ma sopratutto prevenendo , ci si augura, ogni possibile rischio di contagio nell ambito dei luoghi e dei beni mobili del fondamentale servizio reso ai cittadini specialmente in settimane che paiono essere molto delicate sul piano proprio delle disposizioni anti covid governative regionali e locali .

