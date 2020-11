Trovato in possesso di droga: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni, nel corso di un regolare posto di controllo alla circolazione stradale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 26enne del luogo. In particolare, il giovane, alla guida di un’autovettura, in seguito a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di:

- una bustina in cellophane contenente 2 semi di sostanza stupefacente del tipo marijuana della varietà “red hot cookies”;

- una bustina in cellophane contenente 1 seme di sostanza stupefacente del tipo marijuana della varietà “zicittlez”;

- una bustina in cellophane contenente 4 zolle per semina e sviluppo pianta;

- una bottiglia in plastica da 50 cl contenente radicante;

- una bottiglia in plastica contenente liquido fertilizzante biologico.

Inoltre, la successiva perquisizione domiciliare effettuata presso la propria abitazione, ha permesso di rinvenire:

- grammi 74,80 di marijuana, occultata all’interno dei cassetti di un mobile, frutto di una pianta coltivata dal giovane in apposita serra;

- una serra professionale completa di un faro, un estrattore d’aria, ventilatori, termometro e temporizzatori.

Il giovane è stato rimesso in libertà, e tutto il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.