Tenta acquisto con banconota falsa. Arrestato

La mattina del 15.10.2020, un appartenente alla Polizia di Stato, libero dal servizio, interveniva di propria iniziativa e bloccava il Brindisino R.T.M. classe 2001, chiedendo immediato supporto alla Sezione Volanti delle Questura di Brindisi, che raggiungevano il collega ed insieme a questo accompagnavano il sospetto negli uffici dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

R.T.M. aveva tentato di acquistare da un venditore ambulante un articolo di esiguo prezzo, pagandolo con una banconota da 50 euro palesemente falsa. L’ambulante lo riconosceva come il soggetto che poco prima aveva realizzato un altro acquisto dello stesso tipo, riuscendo la prima volta a spacciargli una banconota falsa, quindi nasceva una discussione tra vittima e sospetto.

Tale discussione attirava l’attenzione del solerte agente che immediatamente richiamava in supporto il personale della Sezione Volanti. Nel frattempo il giovane, vistosi scoperto dall’ambulante, si dava alla fuga, ma veniva raggiunto e bloccato, dal poliziotto e dagli operatori della pattuglia intervenuta in suo ausilio.

Un’immediata perquisizione di R.T.M. consentiva di reperire sulla sua persona un'altra banconota falsa, sempre da 50 euro, che dissipava ogni possibile dubbio in ordine agli indizi di reità, per cui le banconote false venivano sottoposte a sequestro ed il giovane dichiarato in arresto.