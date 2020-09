Arrestati dai carabinieri per calunnia

A Brindisi, presso la locale casa circondariale, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nei confronti di ANGELINI Francesco, 42enne e ABIUSO Bartolomeo, 31enne, entrambi di Fasano, attualmente detenuti. In particolare, i due, a seguito di attività d’indagine condotta nei mesi di giugno e luglio 2020 dal citato reparto, sono ritenuti responsabili del reato di calunnia aggravata continuata in concorso, per aver incolpato, pur sapendolo innocente, dapprima con una istanza diretta all’Autorità Giudiziaria e successivamente in sede di interrogatorio reso dinanzi al P.M., un fasanese, malato terminale e poi deceduto, delle condotte più gravi che vengono loro contestate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, per le quali sono allo stato ristretti. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati nuovamente associati presso la casa circondariale di Brindisi.