Mesagne. In frantumi alcuni vetri dell'ex Cassa Risparmio di Puglia

Intervento dei vigili del fuoco questa sera intorno alle ore 19 nel centro storico di Mesagne a causa di alcuni vetri delle finestre dello stabile dell'ex Cassa di Risparmio di Puglia che, per cause ancora in fase di ricostruzione, sono andati in frantumi. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito. I vigili sono saliti con le scale sul prospetto per togliere i pezzi rimasti bloccati nelle finestre. La struttura in disuso da diversi anni è stata acquisita da una società che la dovrebbe trasformare in centro ricettivo di alto livello. Un'ispezione dello stabile potrà fare chiarezza sulle cause che hanno portato i vetri a rompersi.

