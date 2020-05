Dema, Macina (M5S): “Intesa fra azienda, Ministero Lavoro e INPS per far procedere trattativa”

è stato raggiunto un accordo fra INPS, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero del Lavoro e azienda che permetterà alla trattativa di andare avanti, superando l’ostacolo dell’udienza del Tribunale di Nola fissata per il 25 maggio”. Così la deputata brindisina Anna Macina (M5S). “É certamente un ottimo segnale – prosegue - l’accordo trovato oggi, che permetterà la prosecuzione della procedura di ristrutturazione del debito. È stato quindi rimosso un ostacolo sulla strada della risoluzione della vertenza, che può andare avanti, pur nella consapevolezza che la trattativa sarà ancora lunga e che ognuno dovrà fare la sua parte. Il nostro impegno è massimo per la tutela di lavoratori e azienda, senza dimenticare le vertenze di Dar e Dcm (sx GSE), interne al gruppo, che vivono ancora uno stato di crisi altrettanto preoccupante. Per questo motivo avevo chiesto e ottenuto la convocazione del tavolo di oggi al Mise, registrando la pronta e piena collaborazione tanto del Ministero dello Sviluppo Economico quanto di quello del Lavoro e dell’INPS. Era la strada giusta da percorrere” conclude la deputata.