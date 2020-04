Siccità: Coldiretti Puglia, persi 122mln metri cubi d’acqua; a rischio campagna pomodoro e grano

E’ allarme siccità in Puglia con 122 milioni di metri cubi d’acqua in meno negli invasi rispetto allo stesso periodo del 2019 con il ricorso all’irrigazione di soccorso dai pozzi per non perdere gli ortaggi e non pregiudicare la programmazione estiva. E’ quanto denuncia Coldiretti Puglia che segnala il forte rischio a Foggia per il grano e il pomodoro a causa della siccità, come anche in provincia di Bari per grano e cereali e degli ortaggi in provincia di Taranto.