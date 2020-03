Due londinesi scelgono Mesagne per sposarsi

scegliendola tra tante location, anche più famose e celebrate, per il loro matrimonio. Questa mattina il sindaco Matarrelli ha celebrato le nozze di Leyla e Scott, una giovane coppia di Londra. Lei lavora nei famosi magazzini Harrod’s, lui fa il tramviere. Tutti gli invitati sono stati colpiti dalla bellezza e dalla tranquillità di Mesagne e dallo splendore del Castello in cui è stato celebrato il matrimonio, rispettando rigorosamente le regole della distanza di sicurezza e con un numero ristretto di presenti: nove persone in tutti, compresi i genitori degli sposi. Nessuno di loro era mai stato a Mesagne. "Hanno promesso di tornare in estate per conoscere anche il nostro mare: sarà l’occasione per prendere insieme a loro un caffè e rinsaldare il legame che avranno per sempre con la nostra città che hanno scelto per il giorno più importante della loro vita", ha etto il sindaco Matarrelli.