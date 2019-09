Due scosse di terremoto in Albania, avvertite anche a Mesagne

Il primo sisma, di magnitudo 5.8, alle 16.04, secondo i primi rilievi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto la costa settentrionale dell'Albania come epicentro, a un chilometro da Durazzo, e una profondità di 20 km. Il secondo è arrivato poco dopo, alle 16.15, magnitudo 5.3. Entrambe le scosse sono state fortemente percepite in buona parte della regione, in particolare in Salento. Anche la città di Mesagne ha avvertito la scossa.

ISTITUTO DI VULCANOLOGIA: Terremoto di magnitudo mb 5.3 è avvenuto nella zona: Costa Albanese settentrionale (ALBANIA), il

21-09-2019 14:15:54 (UTC) 1 ore, 12 minuti fa

21-09-2019 16:15:54 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.36, 19.46 ad una profondità di 20 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.