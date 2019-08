Domenica 18 Agosto in Piazza Orsini a Mesagne la Diapason band

18 Agosto in Piazza Orsini a Mesagne con la DIAPASON BAND. L’evento musicale ,organizzato dall’Associazione Culturale Diapason Mesagne e patrocinato dal Comune di Mesagne , vedra’ l’esibizione di una delle migliori e apprezzate tribute band nazionali , cioè la DIAPASON BAND , che proponendo i brani e le atmosfere del Rocker Modenese con grande professionalita’ ha ottenuto in 35 anni di attività consensi favorevoli da parte di un pubblico sempre più numeroso . La formazione che si esibira’ sara’ capitanata dal frontman Alessandro Poppa Pozzato , Cristina G. (cori) Massimo Cavallari (tastiere) Cesare Capitani (batteria), Davide Vicari ( sax e fiati ) , Max GELSI al Basso (ELISA, Grignani, Vasco, Fossati, Massimo Ranieri , Solieri ecc;.) . alle chitarre si esibiranno Roberto Vanni e Cristian Cicci Bagnoli . Ingresso Libero e Spettacolo da non perdere