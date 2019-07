Trasporti: Vizzino e Morgante incontrano il comandante generale di brigata dell’esercito Giorgio Rainò

Vizzino e Morgante sono stati ricevuti dal Comandante generale di Brigata Giorgio Rainò, dal capo di Stato Maggiore del C.M.E. “Puglia” Colonnello Donato Niniviaggi, dal Luogotenente Cosimo Lariccia (delegato Coir), dal Primo Luogotenente Giovanni Fumarola ( delegato Cobar) e dal Sergente Maggiore Capo Giuseppe Mazza (delegato Cobar).

Il Comandante Rainò ha inteso ringraziare il Presidente Vizzino ed il consigliere Morgante per l’impegno profuso in favore dei militari dell’Esercito nei confronti delle Ferrovie Sud Est. In particolare, sono state prese in considerazione le richieste relative all’anticipo dell’orario sulle corse segnalate dall’Esercito, in maniera tale da rendere più agevole il trasferimento dei militari. Ferrovie Sud Est, inoltre, ha confermato al Presidente Vizzino che le criticità relative al malfunzionamento dei mezzi impiegati su alcune tratte (mancato funzionamento dell’aria condizionata) sono state risolte.

Con la nuova turnazione di settembre, inoltre, si procederà alla verifica di ulteriori criticità.

Il Presidente Vizzino e il consigliere Morgante hanno confermato stamane al Comandante Rainò il proprio impegno affinché la Regione Puglia prenda in considerazione l’ipotesi di garantire degli sconti sugli abbonamenti per il trasporto pubblico dei militari.