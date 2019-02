Lino Pagliara, è deceduto a seguito di un probabile arresto cardiocircolatorio. L’uomo che si trovava nella sua abitazione non si è sentito bene ed è uscito da casa con la moglie per recarsi in ospedale quando giunto in via Antonio Falcone è stato colto da un malore. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 i cui soccorritori hanno cercato, inutilmente, di rianimarlo. L’uomo era piuttosto conosciuto in città perché dipendente comunale in servizio presso l’ufficio Personale. Tanta commozione sul posto dove sono giunti diversi colleghi di lavoro.