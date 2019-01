Arresto per detenzione di droga

del contrasto alla cessione minuta di sostanze stupefacenti nel territorio della Provincia, ottenuto dagli investigatori della Squadra Mobile brindisina ed in particolare dai suoi operatori appartenenti alla Sezione Antirapina ed alla Unità Anticorruzione. Può dirsi in proposito che, nel pomeriggio di sabato scorso, gli investigatori della Polizia di Stato, agendo nel quartiere cittadino di Sant’Elia, effettuavano un’azione dinamica sul territorio culminata nel controllo prima e nella perquisizione poi dell’abitazione di pertinenza del 25enne brindisino CUNEO Mario. Complessivamente, nel corso delle attività di ricerca, gli operatori della Squadra Mobile rinvenivano e sottoponevano a sequestro: • 49 piccoli involucri (dosi) di cellophane con l’estremità chiusa da nastro isolante al cui interno vi era sostanza – poi risultata positiva al narcotest – del tipo cocaina; • tre bilancini elettronico di precisione; • rotoli di nastro adesivo ed altro materiale utile al taglio e confezionamento della sostanza in dosi. In considerazione delle evidenze raccolte, il CUNEO veniva tratto arresto per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e, dopo la redazione dei necessari atti ed il rituale avviso al P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi per ivi essere mantenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.