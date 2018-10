hanno arrestato un uomo per detenzione di sostanza stupefacente e denunciato il fratello per il medesimo reato. I fatti si sono verificati sabato sera poco prima delle ore 20,30 quando i carabinieri, a seguito di un’indagine, sono entrati in un’abitazione di via Tintoretto dove hanno trovato dell’hascisc e il materiale per confezionare dosi di droga. Nel frattempo nell’abitazione è giunto il fratello dell’uomo. I carabinieri, avendo dei sospetti, hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione di via Etna in cui hanno rinvenuto piante di marijuana. Per lui è scattata una denuncia.