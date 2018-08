Visita di commiato del Comandante della Legione “Puglia”, Generale di Brigata Giovanni Cataldo

Presente anche una delegazione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, costituita da personale in congedo che continua a prestare i propri servizi nel campo del volontariato e della protezione civile. Il Generale Cataldo, nel complimentarsi per i risultati conseguiti nel corso delle recenti operazioni di servizio condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento nei confronti dei militari per quanto svolto e per la quotidiana opera di prevenzione e repressione attuata sul territorio, ribadendo l’importanza e il ruolo di assoluta centralità ricoperto dall’Arma dei Carabinieri nel “sistema sicurezza” del Paese. L’alto Ufficiale ha tenuto altresì un punto di situazione operativo, riguardo alle problematiche di maggiore pregnanza relative al territorio della provincia e ha voluto altresì conoscere l’evoluzione delle principali attività investigative in corso volte al contrasto alle più aggressive forme criminali. Nella circostanza, il Generale Cataldo ha esortato tutti a continuare a fornire il massimo impegno, assicurando costante vicinanza e attenzione alle esigenze dei cittadini, nonché sottolineato l’importanza dei c.d. “servizi di prossimità” alla popolazione, che, di fatto, sono la prima strategia d’impatto per contrastare alla base, sin dalla loro nascere, anche le più complesse dinamiche criminali.

A far data dal 4 settembre 2018, dopo tre intensi anni al Comando della Legione Carabinieri “Puglia”, il Generale Cataldo andrà ad assumere il prestigioso Comando della Legione Carabinieri “Sicilia”, di stanza in Palermo.