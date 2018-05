Famiglia-Scuola: alleanza educativa. Progetto formativo

Venerdì 11.05.2018 si è discusso, a Mesagne, tra i vertici provinciali del Sindacato della Gilda Insegnanti, in rappresentanza di questi lavoratori, ed il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia, in rappresentanza delle famiglie, dell'attuale situazione a scuola relativamente al rapporto studenti-insegnanti-dirigente.

Gli episodi negativi di questo periodo, che non hanno risparmiato la Provincia di Brindisi, hanno messo in evidenza l'urgenza di affrontare la tematica ristabilendo, a fortiori, l'alleanza educativa e collaborativa tra scuola e famiglie.

Si è giunti alla conclusione che entrambe le realtà dovranno rivedere le proprie posizioni difensive e attive, nel rispetto del proprio ruolo educativo specialistico, per la scuola, e di guida generale, per le famiglie, in un rapporto di sana e rispettosa collaborazione, per il bene degli studenti e della nostra società.

Sarà, pertanto, realizzato un progetto formativo da sottoporre ai dirigenti scolastici del territorio a favore non solo degli insegnanti, come nella maggior parte dei casi avviene, ma anche a favore dei genitori, e non solo di quelli impegnati negli organi collegiali scolastici. Il progetto partirà con l'inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019.

Per il Sindacato della Gilda Insegnanti (Prof. Francesco Genovese).

Per il Forum delle Associazioni Familiari di Puglia (Prof. Aldo Vangi).