Trovato con mezzo chilo di cocaina nel giubbino. Arrestato

della Compagnia di Brindisi hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, MELLONE Enrico, 39enne del luogo. L'uomo è stato controllato alla guida della sua autovettura nel corso di un servizio alla circolazione stradale in via Appia. All'atto dell'accertamento ha mostrato subito segni di nervosismo che hanno insospettito i Carabinieri, i quali hanno proceduto a sottoporlo a perquisizione personale. Nel corso dell'espletamento dell'atto di polizia giudiziaria, i militari hanno rilevato che l'uomo custodiva, sotto il giubbotto indossato, un involucro contenente 533 grammi di cocaina. Dall'esame qualitativo è emerso che lo stupefacente presenta un elevato grado di purezza. La perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire anche vario materiale finalizzato al confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.