Concorso addetto stampa Provincia di Brindisi, Assostampa Puglia: «Troppe opacità, si faccia chiarezza». Il sindacato regionale pronto ad agire nelle sedi competenti per tutelare i diritti dei giornalisti. «L'amministrazione proceda ad annullare l'esito e a valutare le prove e i candidati secondo quanto prevede la legge», la richiesta.

«Nel concorso per addetto stampa, recentemente espletato dalla Provincia di Brindisi, sono riscontrabili alcune opacità». È quanto scrive l'Associazione della Stampa di Puglia in una nota pubblicata martedì 22 settembre 2026 anche sul proprio sito web.

«Sarà stata la fretta di chiudere la selezione, ma stupisce - prosegue l'Assostampa - che nella commissione d'esame non ci fossero, come previsto dalla legge, tecnici esperti delle materie oggetto del concorso. Nessun giornalista, ma solo figure estranee alla professione. Stupisce, inoltre, che da nessuna parte siano riscontrabili i criteri di valutazione dei candidati e il punteggio ottenuto dai partecipanti nelle singole prove. Tutto molto generico, come se la Provincia non fosse un ente pubblico tenuto al rispetto delle leggi e dei regolamenti».

Assostampa Puglia auspica, quindi, che «l'attuale amministrazione provinciale proceda ad annullare l'esito del concorso e a valutare le prove e i candidati secondo quanto prevede la legge», riservandosi «di agire nelle sedi competenti per tutelare i diritti dei giornalisti e ottenere - conclude il sindacato regionale - il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione». (mf)