Provvedimenti approvati dalla Giunta comunale di Brindisi nella seduta del 3 settembre 2026

La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di questa mattina, giovedì 3 settembre 2026, ha approvato 15 provvedimenti istruiti dai Settori: Civica avvocatura e Affari Legali (9), Programmazione Economica e Sviluppo (5), Servizi finanziari (1).

L’Esecutivo cittadino, prendendo atto della prossima scadenza del contratto, ha approvato l’atto di indirizzo al fine di avviare la procedura di gara europea telematica per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi, delle sanzioni del Codice della Strada, dei fitti attivi e dell’imposta di soggiorno. I servizi previsti riguardano anche la gestione dei tributi minori, le attività di supporto alla gestione ordinaria dei tributi maggiori e all’accertamento, il supporto alla gestione dei fitti attivi, delle rateizzazioni degli oneri di urbanizzazione e delle indagini finanziarie e patrimoniali.

La Giunta comunale, fra le altre decisioni, ha approvato la compartecipazione nella organizzazione della festa “Ave Maris Stella, che si terrà al rione Casale dall’11 al 13 settembre 2026.

Condividendo la proposta dell’Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M.APS ETS, l’Esecutivo cittadino ha aderito, quale partner istituzionale, alla realizzazione del progetto “Abitare le Storie -Dalla Biblioteca alla scena”, che la citata Associazione candida all’Avviso della Regione Puglia “Puglia Energie Sociali”, destinato alle Organizzazioni del Terzo Settore, per sostenere progettualità di interesse generale finalizzate a promuovere inclusione sociale, partecipazione civica e sviluppo di reti solidali nei territori.

Approvata, inoltre, la partecipazione del Comune di Brindisi, quale soggetto capofila, al Bando del Centro per il libro e la lettura “Lettura per tutti – 9ª edizione”, candidando la proposta progettuale denominata “Oltre la Pagina”, da realizzarsi presso la Biblioteca comunale sita nell’ex Convento di

Santa Chiara, in partenariato con l’Associazione Yeahjasi Brindisi APS.

L’Esecutivo cittadino ha ancora deciso il proprio supporto alla realizzazione dell’iniziativa proposta dall’Associazione “Lavoratori Aeronautici Brindisini fra Cielo e Mare”, che si articola in un workshop e in una mostra documentaria “Tra Cielo e Mare”, che si terranno presso Palazzo Nervegna dal 9 settembre al 31 ottobre 2026, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del centenario del Primo Volo Civile Internazionale Italiano, avvenuto a Brindisi il 1° agosto 1926. Il tutto nell’ambito del “Gidro”, Giro d’Italia in Idrovolante, organizzato dall’Associazione Aviazione Marittima Italiana.

In considerazione del fatto che Brindisi, è stata finalista per il titolo di Capitale italiana della Cultura e le è stato attribuito quello di “Capitale Cultura di Puglia 2026”, assieme ad Alberobello e Gallipoli, con conseguente finanziamento della Regione per la realizzazione di parte del progetto originario di candidatura, la Giunta ha preso atto del finanziamento del progetto “Navigare il Futuro – Dieta Mediterranea nel Parco del Cillarese”, programma culturale per la valorizzazione del patrimonio alimentare, ambientale e identitario del territorio. Con lo stesso provvedimento ha affidato la realizzazione delle attività progettuali alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

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