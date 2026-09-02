10eLotto, in Puglia vincite per 60mila euro

Comunicati Stampa
Settembre 02, 2026 96
Vota questo articolo
(0 Voti)
10eLotto, in Puglia vincite per 60mila euro

Esulta la Puglia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 1° settembre 2026 nella regione tra le vincite maggiori, sono andati 60mila euro complessivi. Presso l’esercizio commerciale in Via Palmiro Togliatti a Noci, in provincia di Bari, premio da 50mila euro grazie ad un 9 Oro, mentre in Via Napoli a Bari un 6 Numeri Extra valgono 10mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,63 miliardi da inizio anno.

---------------
Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube. 
Per scriverci e interagire con la redazione contattaci

« BRINDISI: AL VIA LA MISSIONE POPOLARE NELLA PARROCCHIA SAN VITO MARTIRE
Redazione

Ultimi da Redazione

Torna in alto