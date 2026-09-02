10eLotto, in Puglia vincite per 60mila euro
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Esulta la Puglia con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 1° settembre 2026 nella regione tra le vincite maggiori, sono andati 60mila euro complessivi. Presso l’esercizio commerciale in Via Palmiro Togliatti a Noci, in provincia di Bari, premio da 50mila euro grazie ad un 9 Oro, mentre in Via Napoli a Bari un 6 Numeri Extra valgono 10mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,63 miliardi da inizio anno.
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