Brindisi e provincia: 56 annunci di lavoro e 110 figure ricercate sul portale regionale

Comunicati Stampa
Agosto 31, 2026 113
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Brindisi e provincia: 56 annunci di lavoro e 110 figure ricercate sul portale regionale

Il 33° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 56 annunci attivi, per un totale di 110 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio. A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore commercio con 25, segue metalmeccanico con 20, edilizia con 17, turismo con 15, ristorazione con 12, tessile 6, trasporti, sociale e pulizie 3,   logistica 2, servizi, sanità, contabile e artigianato 1.

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