Il 1° settembre l’iniziativa del DUC Castrum Medianum “Mesagne In Shopping”

Il 1° Settembre, dalle 19.30 alle 22.30, il Distretto Urbano del Commercio "Castrum Medianum" di Mesagne organizza la prima edizione di "Mesagne In Shopping".

Questa iniziativa è rivolta ai cittadini per le attività commerciali nella fase finale dei saldi estivi.

L'iniziativa prevede l'apertura fino alle 22.30 delle attività commerciali di Via Carmine, Via Marconi e del Centro Storico, la possibilità dalle 19.30 alle 22.30 di poter effettuare gli acquisti allietati dalle postazioni musicali che saranno presenti nel percorso della manifestazione e di poter usufruire di promozioni speciali legate all'evento.

Presso la Villa Comunale sarà presente l'Area Kids con animazione per i più piccoli e il Centro Storico verrà animato da una Street Band itinerante.

Il Distretto Urbano del Commercio e l'Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l'evento, vogliono sostenere il commercio di prossimità e invitano tutti a passeggiare nelle vie dello Shopping approfittando delle ultime occasioni in saldo!

(Mesagne In Shopping è un evento del Distretto Urbano del Commercio cofinanziato dalla Regione Puglia, D.G.R 1461/2023).

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci