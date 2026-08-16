PREMIO DELFINO 2026 – 25ª EDIZIONE

A Carovigno torna il Premio Delfino: una serata tra spettacolo, moda, talento e impegno sociale

Carovigno (BR), 16 agosto 2026 – Ore 21:00 – Piazza Nzegna

Carovigno celebra i 25 anni del Premio Delfino: una notte di grandi

ospiti, moda e spettacolo in Piazza Nzegna

CAROVIGNO (BR) – L'estate pugliese si prepara ad accogliere uno

dei suoi appuntamenti più prestigiosi: domenica 16 agosto, alle ore

21:00, la suggestiva Piazza Nzegna di Carovigno farà da cornice alla

25ª edizione del Premio Delfino. Da un quarto di secolo la

manifestazione, di rilevanza nazionale, premia e valorizza il talento, la

moda, la cultura e l'impegno sociale.

Realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della

Puglia e del Comune di Carovigno, il progetto si avvale della direzione

artistica di Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci. A condurre la serata

sarà Giuseppe Stigliano, volto noto dello spettacolo pugliese e

responsabile dell'agenzia Jonica Eventi.

Ospiti e Spettacolo

Il programma della serata vedrà salire sul palco celebri protagonisti del

mondo del talent show Amici di Maria De Filippi:

Francesco Fasano, ballerino professionista;

Riccardo Stimolo, cantante e finalista dell'ultima edizione;

Emiliano Fiasco, ballerino e anch'egli tra i finalisti del programma.

Francesco Marsella in arte SKINO ballerino professionista

Moda e Stile

Fiore all'occhiello dell'evento resta la moda: le modelle ufficiali del

Premio e una selezione di giovani promesse sfileranno in passerella

indossando le collezioni di brand e stilisti di rilievo, offrendo una

vetrina dedicata all'eleganza, alla creatività e ai nuovi talenti.

Coniugando arte, intrattenimento e sensibilizzazione, il Premio Delfino

si conferma un tassello fondamentale nella promozione del territorio e

dei valori sociali. L'invito è aperto a tutti per domenica 16 agosto alle

ore 21:00 in Piazza Nzegna a Carovigno, per festeggiare insieme 25

anni di storia, passione e successi.

Ufficio Stampa

Premio Delfino 2026