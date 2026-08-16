PREMIO DELFINO 2026 – 25ª EDIZIONE
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PREMIO DELFINO 2026 – 25ª EDIZIONE
A Carovigno torna il Premio Delfino: una serata tra spettacolo, moda, talento e impegno sociale
Carovigno (BR), 16 agosto 2026 – Ore 21:00 – Piazza Nzegna
Carovigno celebra i 25 anni del Premio Delfino: una notte di grandi
ospiti, moda e spettacolo in Piazza Nzegna
CAROVIGNO (BR) – L'estate pugliese si prepara ad accogliere uno
dei suoi appuntamenti più prestigiosi: domenica 16 agosto, alle ore
21:00, la suggestiva Piazza Nzegna di Carovigno farà da cornice alla
25ª edizione del Premio Delfino. Da un quarto di secolo la
manifestazione, di rilevanza nazionale, premia e valorizza il talento, la
moda, la cultura e l'impegno sociale.
Realizzato con il contributo finanziario del Consiglio Regionale della
Puglia e del Comune di Carovigno, il progetto si avvale della direzione
artistica di Rosanna Tersicci e Annarita Carlucci. A condurre la serata
sarà Giuseppe Stigliano, volto noto dello spettacolo pugliese e
responsabile dell'agenzia Jonica Eventi.
Ospiti e Spettacolo
Il programma della serata vedrà salire sul palco celebri protagonisti del
mondo del talent show Amici di Maria De Filippi:
Francesco Fasano, ballerino professionista;
Riccardo Stimolo, cantante e finalista dell'ultima edizione;
Emiliano Fiasco, ballerino e anch'egli tra i finalisti del programma.
Francesco Marsella in arte SKINO ballerino professionista
Moda e Stile
Fiore all'occhiello dell'evento resta la moda: le modelle ufficiali del
Premio e una selezione di giovani promesse sfileranno in passerella
indossando le collezioni di brand e stilisti di rilievo, offrendo una
vetrina dedicata all'eleganza, alla creatività e ai nuovi talenti.
Coniugando arte, intrattenimento e sensibilizzazione, il Premio Delfino
si conferma un tassello fondamentale nella promozione del territorio e
dei valori sociali. L'invito è aperto a tutti per domenica 16 agosto alle
ore 21:00 in Piazza Nzegna a Carovigno, per festeggiare insieme 25
anni di storia, passione e successi.
Ufficio Stampa
Premio Delfino 2026
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