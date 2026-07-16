Confcommercio. Brindisi nel Consiglio Nazionale con Cristina Cuppone

La Puglia ai vertici di Terziario Donna Confcommercio con Luciana Di Bisceglie!

Brindisi nel Consiglio Nazionale con Cristina Cuppone

Parla pugliese il nuovo consiglio nazionale di Terziario Donna Confcommercio. Al termine dell’assemblea nazionale Luciana Di Bisceglie (attuale Presidente di UnionCamere Puglia e della Camera di Commercio di Bari) è stata eletta per acclamazione Presidente nazionale di Terziario Donna Confcommercio, l’organismo che rappresenta le imprenditrici del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e del terziario italiano.

Per la prima volta, inoltre, Terziario Donna Confcommercio Brindisi (presente ai lavori con la Presidente Mary Strabace e con la Vice Presidente Cristina Cuppone) entra a far parte del Consiglio Nazionale con Cristina Cuppone.

“Sono grata alla Presidente Di Bisceglie – afferma Cuppone – per avermi voluto nella sua squadra e per aver riconosciuto il grande lavoro che Terziario Donna sta svolgendo a Brindisi, al pari di tutta la Confcommercio con le sue varie articolazioni. Sono certa che questa nomina servirà da impulso per traguardare ulteriori risultati, nell’interesse delle imprenditrici del nostro territorio”.

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