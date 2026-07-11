Il Torneo dei Rioni continua a sostenere "Brindisi Città Cardioprotetta": inaugurato il settimo defibrillatore pubblico

Brindisi compie un nuovo e significativo passo avanti nel percorso di cardioprotezione della città. Nella mattinata di venerdì 10 luglio è stata inaugurata in Piazza San Teodoro d'Amasea, sul Lungomare Regina Margherita, nei pressi di Palazzo Montenegro, una nuova postazione pubblica dotata di defibrillatore semiautomatico, il settimo dispositivo donato alla comunità dall'APS Batti un Colpo nell'ambito del progetto "Brindisi Città Cardioprotetta".

Il nuovo defibrillatore è stato acquistato grazie al contributo del Consorzio ASI di Brindisi, maturato nell'ambito del Torneo dei Rioni 2025, manifestazione che negli anni ha saputo coniugare sport, partecipazione e solidarietà, grazie anche al prezioso sostegno degli sponsor che ne condividono i valori.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, dell'Avv. Vittorio Rina, già Presidente del Consorzio ASI di Brindisi e oggi Presidente di Arca Nord Salento, del Presidente di ANCE Brindisi e Vicepresidente ANCE Puglia, Angelo Contessa, di Don Mimmo Roma, parroco della Basilica Cattedrale, del Presidente dell'APS Batti un Colpo Carlo Amatori, del Presidente dell'ASD Pane & Basket, PierPaolo Piliego e del componente del direttivo Oreste Pinto, oltre ai rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e degli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

Nel corso della manifestazione è stato evidenziato come il Torneo dei Rioni, organizzato dall''ASD Pane & Basket insieme all''SD Robur Brindisi, abbia scelto di sposare il progetto "Brindisi Città Cardioprotetta" promosso dall'APS Batti un Colpo, facendo della solidarietà uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione. Fin dalla prima edizione, infatti, il torneo non rappresenta soltanto un momento di aggregazione sportiva e di valorizzazione dei quartieri cittadini, ma anche un'occasione concreta per lasciare ogni anno un'eredità alla comunità.

Grazie al sostegno degli sponsor, ogni edizione del Torneo dei Rioni contribuisce infatti all'acquisto di un nuovo defibrillatore destinato alla città, trasformando la passione per lo sport in un gesto concreto di tutela della vita. Un modello virtuoso che dimostra come il mondo dello sport possa diventare protagonista di iniziative ad alto valore sociale, coinvolgendo imprese, associazioni, istituzioni e cittadini in un progetto condiviso.

Con questa nuova installazione salgono a sette i defibrillatori pubblici collocati dall'APS Batti un Colpo sul territorio cittadino dal 2017 a oggi, tutti posizionati in punti strategici per garantire un intervento tempestivo in caso di arresto cardiaco improvviso. Un percorso che negli anni ha dato vita a una solida rete di collaborazione tra volontariato, imprese, associazionismo e istituzioni, contribuendo a rendere Brindisi una città sempre più sicura e attenta alla tutela della salute pubblica.

Particolarmente significativo il dato ricordato nel corso della cerimonia: dal 2017, anno dell'installazione del primo defibrillatore su suolo pubblico a Brindisi, nessuno dei dispositivi installati è mai stato utilizzato e, soprattutto, nessuno è mai stato oggetto di atti vandalici. Un segnale di grande maturità civica che testimonia il rispetto con cui la comunità brindisina considera questi strumenti, percepiti come un patrimonio collettivo destinato esclusivamente alla salvaguardia della vita umana.

L'inaugurazione del settimo defibrillatore rappresenta la conferma di un modello di collaborazione che continua a produrre risultati concreti. L'alleanza tra APS Batti un Colpo, Pane & Basket, ASD Robur Brindisi, sponsor e istituzioni dimostra come la sinergia tra sport, volontariato e mondo produttivo possa generare un valore che va ben oltre l'evento sportivo, contribuendo a costruire una città sempre più cardioprotetta, solidale e consapevole.

Perché ogni defibrillatore installato rappresenta una possibilità in più di salvare una vita e, al tempo stesso, il simbolo di una comunità che sceglie di prendersi cura di sé stessa.