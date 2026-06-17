Iniziativa di Snim a Brindisi – Tavola rotonda “Italia – Vietnam, connettere regioni e creare connessioni”

Ennesimo appuntamento internazionale organizzato dalla Snim, Salone Nautico di Puglia, nell’ambito delle tappe di avvicinamento dell’evento fieristico, previsto a Brindisi dal 22 al 26 ottobre 2026.

Lunedì 22 giugno, alle ore 9.30 , nella Sala Gino Strada di Palazzo Nervegna, si svolgerà una tavola rotonda su “Italia – Vietnam, connettere regioni e creare connessioni”.

Sono previsti i saluti di Giuseppe Meo (Presidente di Snim – Salone Nautico di Puglia), di Phuong Anh Nguyen (Ambasciatrice della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia), dell’on. Mauro D’Attis (Vice Presidente della Commissione parlamentare Antimafia), di Giuseppe Marchionna (Sindaco di Brindisi), di Guido Aprea (Prefetto di Brindisi) e di Toni Matarrelli (Presidente del Consiglio regionale della Puglia).

Seguirà la firma di un protocollo d’intesa tra la Fondazione Italia-Vietnam e il Consorzio Nautico di Puglia. Alle 10.45, invece, avrà inizio una tavola rotonda sul tema “Rafforzare la partnership strategica tra Vietnam e Puglia”. Vi partecipano Duong Phuong Thao (Consigliere commerciale del Vietnam in Italia), Maily Anna Maria Nguyen (Presidente Fondazione Italia-Vietnam e rappresentante Becamex in Italia e in Europa), Vincenzo Cesareo (Presidente Camera di Commercio Brindisi-Taranto), Marco Alvisi (Direttore Consorzio Cetma), Dario Montanaro (Presidente Consorzio Nautico Puglia), Antonello Bruno (Presidente Confagricoltura Puglia) e Stefano Nobili (Presidente sezione Aeronautica Confindustria Brindisi). In conclusione il dibattito, moderato dal giornalista Mimmo Consales.

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