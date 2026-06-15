Brindisi e provincia: 65 annunci di lavoro e 127 figure ricercate

Il 23° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link https://rb.gy/n66xpv, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 65 annunci attivi, per un totale di 127 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il settore sanità con 22 risorse richieste, segue il turismo con 19, poi commercio con 16, industria 14, edilizia 9, ristorazione 7, logistica 6, servizi, manutenzione e artigianato 5, trasporti e agricoltura e zootecnia 3, tessile, marketing, contabile e arredamento 2, sociale, servizi alla persona, metalmeccanico , ingegneristico e impiantistica elettrica 1.

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