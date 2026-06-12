DOMANI L'ARTIGIANATO MESSICANO DI SCENA IN PUGLIA A MASCIENDA GUADALUPE, OSPITE LA DESIGNER SOPHIE SIMONE CORTINA

Questo sabato 13 giugno la Puglia incontra il Messico in un vero e proprio Mexican Market, con ospite la designer di gioielli franco messicana Sophie Simone Cortina.

Il tutto si svolgerà presso la Masseria Guadalupe in C. da Schiavone a Ostuni, dalle ore 19 alle ore 21.



Una serata dedicata all'artigianato, al design e alla creatività messicana, con una selezione di artigiani e marchi indipendenti provenienti dal Messico.



L'ospite speciale Sophie Simone Cortina, subito dopo la tappa parigina, sarà in Puglia presso la Masseria Guadalupe per presentare la sua collezione di gioielli, unica tappa italiana del suo tour pop-up europeo.



La sua linea riflette l'amore per il Messico, suo paese d'origine, e la sua passione per la creazione di gioielli senza tempo, femminili e versatili. Ha iniziato a creare gioielli fin da bambina, realizzando collane con spille vintage, che le venivano regalate di nascosto dalla nonna, e trasformandole poi in creazioni uniche. Oggi, Sophie ama disegnare le sue collezioni ispirandosi a ciò che più la affascina e collaborando a stretto contatto con talentuosi artigiani messicani. Ogni creazione è realizzata a mano con cura ed è unica. La sua passione per i viaggi, l'arte, lo yoga, la fotografia, la natura e la vita le permette di trarre ispirazione ovunque vada e di trasformarla in splendide creazioni di gioielli.



Per l'occasione sarà possibile visitare il tipico Mexican market e rimanere per l'aperitivo o per la cena gustando un menù unico in Puglia, perché cento per cento messicano e stagionale, a cura dello Chef Uriel Rayon.



È gradita prenotazione al +39 393 418 6829 o via mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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