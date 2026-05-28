Domani a Brindisi la staffetta blu

In questi giorni e fino al 4 giugno la Puglia sarà protagonista della “Staffetta Blu della Legalità”, una iniziativa di carattere ambientale, culturale e civile promossa dall’Associazione Marevivo Puglia ETS e Lega Navale Italiana, con la collaborazione della Rete dei Comuni Sostenibili e dell’associazione “Per il Meglio della Puglia” ed il patrocinio dell’Università di Bari, dell’Università del Salento e dell’Università di Foggia, oltre che del CNR, della Regione, dei comuni e tante associazioni.

Il progetto, unico nel panorama nazionale, è nato con l’obiettivo di coniugare educazione ambientale, promozione della legalità, partecipazione civica e valorizzazione del patrimonio marittimo e territoriale pugliese, attraverso un viaggio simbolico e operativo lungo l’intera costa regionale. La Staffetta, iniziata lo scorso 23 maggio a Rodi Garganico e passata per le Isole Tremiti, Trani e Bari, arriva a Brindisi, dove nella giornata di domani, a partire dalle 9.00, oltre 1000 studenti dell’Istituto Comprensivo “Commenda” parteciperanno all’evento “Custodi del Mare”, trasformando la Scalinata Virgilio in un grande spazio collettivo di educazione civica, musica, poesia e partecipazione giovanile. Il corteo degli studenti partirà dalle sedi dell’istituto e si snoderà lungo le vie principali della città, per concludersi in uno dei luoghi più suggestivi della città, dove il mare incontra la terra. Gli studenti porteranno con sé striscioni, cartelloni e installazioni realizzate nel corso dell’anno scolastico, con un focus particolare sulla salvaguardia del mare e sull’importanza della convivenza pacifica tra i popoli. “Questa iniziativa rappresenta il culmine di un percorso educativo che ha visto i nostri studenti riflettere e lavorare con passione su temi fondamentali come la tutela del mare e la costruzione di una cultura di pace – ha dichiarato il Dirigente Scolastico dell’I.C. Commenda, Giosuè Rollo. È un’occasione per restituire alla città il senso del lavoro svolto a scuola e per ribadire il nostro impegno verso un futuro più consapevole e responsabile. Il mare, fonte di vita, di bellezza e di connessione tra i popoli, ci ricorda quanto tutto sia legato: proteggere i suoi equilibri significa anche promuovere relazioni armoniose tra gli esseri umani, fondate sul rispetto, sulla solidarietà e sulla pace.” “Questo evento - aggiunge Antonella Quarta, organizzatrice della manifestazione - rappresenta per noi molto più della conclusione di un percorso; è un momento di impegno collettivo, di consapevolezza e di speranza. Attraverso il tema della custodia del mare e della pace, tutto l’IC “Commenda” vuole ribadire che la tutela dell’ambiente e la costruzione di un mondo pacifico sono responsabilità che ci riguardano tutti, e che iniziano da piccoli gesti quotidiani, ma soprattutto dall’educazione e dal coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.” Interverranno alla manifestazione il Vice Presidente della Commissione Antimafia, On.le Mauro D'Attis il Sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, il Presidente Marevivo Puglia, dr.ssa Maria Pia Tamma, il Delegato LNI Puglia meridionale, dr. Roberto Galasso, il Presidente della Lega Navale, Gianluca Fischetto e il rappresentante Per il Meglio Della Puglia, Dr.ssa Paola D'Agnello. La Staffetta poi riprenderà il suo viaggio percorrendo tutta la costa del Salento fino a terminare a Taranto con una grade manifestazione il prossimo 4 giugno.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci