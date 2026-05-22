Palio Urbano di Sant’Elia

Al via la quinta edizione

Dal 23 al 31 maggio 2026

Per le strade e nelle piazze del quartiere Sant’Elia (Brindisi)

Torna il grande appuntamento con il Palio Urbano di Sant’Elia 2026, giunto alla sua quinta edizione: “Arrivano i rinforzi!” è il motto che accompagna questa nuova stagione di festa, sport, arte e partecipazione collettiva nel cuore del quartiere. Quattro giorni di festa, dal 28 al 31 maggio, tra ciclopasseggiate, concerti, parate, tornei sportivi, sfide di quartiere e la grande cena di comunità finale, per vivere Sant’Elia come un laboratorio a cielo aperto di partecipazione e condivisione.

La quinta edizione si apre all’insegna delle due ruote con la ciclopasseggiata a cura dell’associazione “La Casa della Bicicletta”, un momento di festa e promozione della mobilità sostenibile aperto a bambini e adulti. Il raduno è previsto a Parco Buscicchio (via A. Mantegna) alle ore 10:00 e la partenza alle 10:30. Il percorso attraversa le strade principali del quartiere con rientro al Parco presso il campo di calcio dove avrà luogo un pic nic.

La nuova edizione del Palio debutta con una novità giovedì 28 maggio. L’appuntamento è con la musica e il concerto “Dal Vinile allo Streaming: il pop italiano in coro”, in programma dalle ore 18:30 alle 20:00. Protagonista il coro “Le Voci del Cuore” dell’I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi, che porterà sul palco le più belle canzoni della musica pop italiana, dal vinile all’era digitale.

Venerdì 29 maggio si entra nel cuore del Palio con la grande parata inaugurale in programma dalle ore 18:30. La partenza del corteo è alle 19:30 da Viale Caravaggio (ingresso Chiesa San Lorenzo) per arrivare a Parco Buscicchio. Durante la parata, alle ore 19:20, esibizione dell’associazione A.I.P.D Brindisi. All’arrivo a Parco Buscicchio si alternano le esibizioni di: Musicartando, laboratori a cura di SAP Sant’Elia, ASD Ginnastica Brindisi Temese, ASD Ritmica Lunaris Brindisi, la Classe English in Fun. È prevista inoltre la presentazione ufficiale del programma dei tornei del Palio 2026.

Da sabato 30 maggio il quartiere si trasforma in un grande campo di gara con i tornei sportivi nelle piazze, tra le quattro contrade: Lucertola, Fenice, Delfino e Pavone. In programma tornei di basket, volley 3vs3, flag rugby e calcio.

Torneo Basket – dalle 09:00 alle 10:00, Piazza Felice Casorati

– dalle 09:00 alle 10:00, Piazza Felice Casorati Torneo Volley 3vs3 – dalle 11:00 alle 12:00, Piazza Alberto Savino

– dalle 11:00 alle 12:00, Piazza Alberto Savino Flag Rugby – dalle 15:00 alle 16:00, Via Leonardo Da Vinci

– dalle 15:00 alle 16:00, Via Leonardo Da Vinci Torneo Calcio– dalle 17:00 alle 18:00, Piazza De Grada

A seguire, dalle ore 19:30, momento conviviale in Piazza De Grada con aperitivo di comunità e musica. Il mattino di domenica, alle ore 10:00, staffetta e sfide improbabili presso Piazza Mantegna.

Domenica 31 maggio, sono in programma le finali dei tornei sportivi a Parco Buscicchio, a partire dalle ore 16:00 e fino alle 19,30.

Finali Flag Rugby – ore 16:00/16:40

Tiro con l’arco – ore 16:30

Finali Volley – ore 16:40/17:20

Finali Basket – ore 17:30/18:30

Finali Calcio – ore 18:30/19:30

A partire dalle ore 20:30, cena di comunità, premiazione e festa finale: la contrada che avrà accumulato il maggior punteggio nelle sfide sportive, culinarie, artistiche, ma soprattutto avrà dimostrato maggiore fairplay e capacità inclusiva, si aggiudicherà il Palio 2026 e lo terrà per un anno.

Il Palio Urbano di Sant’Elia

Il Palio Urbano di Sant’Elia è nato per coinvolgere tutta la cittadinanza in una grande festa che valorizza l’identità culturale, il senso di appartenenza e lo stare insieme. Il percorso verso la realizzazione dell’iniziativa accompagna persone di tutte le età nei preparativi che, di anno in anno, caratterizzano i giorni della festa.

Per il Palio, Sant’Elia rappresenta un santo laico che viene dallo spazio, una figura immaginaria che porta con sé la forza di una comunità che sta riacquistando fiducia, instaurando nuovi legami e rinforzando l’identità collettiva. Lo storytelling lega le contrade alle costellazioni mettendole in corrispondenza con gli spazi del quartiere: in ogni piazza vive un micromondo ricco di dinamiche interne, ruoli e competenze messe a servizio della comunità.

Il Palio viene realizzato grazie all’impegno e alla partecipazione di centinaia di attori: dagli operatori della Casa di Quartiere di Parco Buscicchio, ai membri della comunità educante, insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e genitori, alcuni dei quali hanno costituito una loro associazione e un comitato organizzatore del Palio, dalle associazioni sportive, fino alle parrocchie del quartiere e ai cittadini volontari.

Le azioni sono realizzate in sinergia con la fitta rete di partner della cooperativa Legami di Comunità, tra i quali: la cooperativa sociale ImmaginAbile, Acli Brindisi, l’ASD Appia Rugby Puglia, SAP Sant’Elia, l’Istituto Comprensivo Sant’Elia-Commenda, le Parrocchie San Lorenzo da Brindisi e Cristo Salvatore. Con il supporto di Arca Nord Salento e Arti Puglia nell’ambito della misura “Luoghi Comuni” e del Comune di Brindisi con il progetto Condomini Solidali per la “Promozione della cultura dell’abitare sociale”.

La partecipazione al Palio è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi è necessario contattare l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure recarsi presso la Casa di Quartiere di Parco Buscicchio.

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