Direzione O.R.A. – “Orientation Lab” a Tuturano con Smile Puglia
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Secondo appuntamento dell’Orientation Lab promosso da Smile Puglia nell’ambito del progetto “DIREZIONE O.R.A. – Punti Cardinali for Work”, iniziativa sostenuta dalla Provincia di Brindisi per rafforzare i servizi territoriali di orientamento e accompagnamento al lavoro. L’incontro, che si è tenuto questa mattina nella frazione Tuturano di Brindisi, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto dedicata ai cittadini migranti residenti sul territorio: hanno condiviso esperienze, difficoltà e aspettative legate all’ingresso o al reinserimento nel mercato del lavoro.
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