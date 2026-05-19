Direzione O.R.A. – “Orientation Lab” a Tuturano con Smile Puglia

Secondo appuntamento dell’Orientation Lab promosso da Smile Puglia nell’ambito del progetto “DIREZIONE O.R.A. – Punti Cardinali for Work”, iniziativa sostenuta dalla Provincia di Brindisi per rafforzare i servizi territoriali di orientamento e accompagnamento al lavoro. L’incontro, che si è tenuto questa mattina nella frazione Tuturano di Brindisi, ha rappresentato un’importante occasione di formazione e confronto dedicata ai cittadini migranti residenti sul territorio: hanno condiviso esperienze, difficoltà e aspettative legate all’ingresso o al reinserimento nel mercato del lavoro.

Durante la giornata sono stati affrontati temi centrali per la ricerca occupazionale, tra cui le strategie per orientarsi, gli strumenti utili per candidarsi in modo efficace e la valorizzazione delle proprie competenze professionali. L’Orientation Lab ha offerto ai partecipanti strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza il proprio percorso professionale, promuovendo l’autonomia e pari opportunità di accesso al lavoro. Particolare attenzione è stata dedicata all’ascolto dei bisogni delle persone migranti e di chi vive situazioni di fragilità occupazionale, con l’obiettivo di favorire percorsi di integrazione e partecipazione nel tessuto economico e sociale del territorio.

Il progetto “Punti Cardinali”

“DIREZIONE O.R.A. – Orienta, Reinventa, Avanza” è promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’Avviso regionale “Punti Cardinali for Work”, finanziato dal Programma PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, e mira a rafforzare il sistema territoriale di orientamento alla formazione e al lavoro. L’iniziativa è rivolta a studenti, giovani, disoccupati e soggetti in condizioni di fragilità con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle opportunità occupazionali, sviluppare competenze in linea con i fabbisogni del mercato e promuovere percorsi di autoimprenditorialità. Il progetto si articola in diverse azioni integrate, tra cui sportelli di orientamento, laboratori, job day e attività di empowerment, contribuendo a connettere formazione, lavoro e sviluppo economico locale.

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