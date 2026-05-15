Confcommercio Brindisi ed Endas - Presentata la Rassegna artistica "Stili, Forme e Colori"

Presso la sede provinciale di Confcommercio Brindisi si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della Rassegna Artistica "Stili, Forme e Colori, un titolo che apre una finestra ad un ampio orizzonte della cultura e dell'arte che si fonde nei suoi vari aspetti: l'Arte figurativa con le sue svariate tecniche", organizzata da Endas della provincia di Brindisi e da Confcommercio Brindisi. Gli artisti, provenienti da tutta la Puglia e noti anche a livello nazionale per avere partecipato a importanti rassegne culturali, espongono le loro opere nelle Sale di Confcommercio Brindisi. Sono intervenuti il Presidente di Confcommercio Brindisi, Gianni Corciulo, i Vice Presidenti Arturo La Palma, Cristina Cuppone e Giulio Corciulo, la Presidente di Terziario Donna Mary Strabace, i Presidenti delle delegazioni di Mesagne (Cristina Cuppone), Francavilla Fontana (Gianfranco Candita) e di Cellino San Marco (Alessandro Coletta) oltre al Direttore di Confcommercio Brindisi Mimmo Consales, che hanno evidenziato l'importanza dell'evento e la particolare attenzione di Confcommercio al settore artistico-culturale. Una collaborazione che segna un punto di partenza di futuri e interessanti eventi che saranno organizzati. Per la parte artistica sono intervenuti Carmela Mennone, Presidente provinciale Endas, e Mino D'Amici, direttore artistico della Rassegna, che hanno ringraziato per l'ospitalità e hanno focalizzato, ancora una volta, l'importanza di adoperarsi per la città, offrendo opportunità culturali. Presenti anche gli artisti che hanno accolto con entusiasmo l'invito a partecipare: A. Angelica Perchinenna, Amanda Librale, Antonella Cucinelli, Antonella Ventricelli, Antonia Acri, Davide Chionna, Elena Picciolo, Eleonora Ligorio, Francesca Romano, Francesco De Carolis, Gabriella Esposito, Valeria Colosimo, Giusy Pasciuti, Guido Ciucci, Isabella Ingoglia, Lucia Sardo, Mario Arnesano, Mino D'Amici, Sara Lombardo, Silvia Di Giulio, Simonetta Guida, Valentina Argese. L'Endas, inoltre, in estate, organizza, da molti anni, la tradizionale "Scalinata dei Pittori" presso la Scalinata Virgilio, a cui si aggiungeranno ulteriori iniziative promosse in collaborazione con Confcommercio.

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