MESAGNE OSPITA IL CONFRONTO SUL FUTURO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA NEL SSN

Il prossimo 16 maggio 2026, dalle ore 9:00 alle 13:00, l’Auditorium del Castello di Mesagne ospiterà il convegno “Incarichi infermieristici nel SSN – Crescita professionale… o nuova architettura del lavoro?”, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Brindisi e dalla SIDMI – Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche.

L’iniziativa rappresenta uno dei principali momenti di confronto territoriale sul tema dell’evoluzione organizzativa e professionale dell’infermieristica italiana, alla luce delle recenti trasformazioni del Servizio Sanitario Nazionale e dei nuovi modelli di governance sanitaria.

Al centro del dibattito vi saranno gli incarichi organizzativi e professionali, le prospettive di carriera, il ruolo strategico degli infermieri nei processi decisionali e il delicato equilibrio tra valorizzazione professionale e riorganizzazione del lavoro sanitario.

L’evento vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali regionali e aziendali. Previsti i saluti istituzionali dell’Onorevole Antonio Mattarelli, Presidente del Consiglio della Regione Puglia, del Consigliere regionale Dott. Tommaso Gioia, della Presidente OPI Brindisi Dott.ssa Paola Adelaide De Biasi, della Dirigente delle Professioni Sanitarie ASL Brindisi Dott.ssa Adelina Usai, del Direttore Generale ASL Brindisi Dott. Maurizio De Nuccio e della Presidente SIDMI Puglia Dott.ssa Sipontina Zerulo.

La responsabilità scientifica del convegno è affidata alla Dott.ssa Paola Adelaide De Biasi e al Dott. Guido Gabriele A., figura di riferimento nell’ambito del management infermieristico e tra i moderatori dell’evento insieme alla Dott.ssa Roberta Tollis e alla Dott.ssa Sipontina Zerulo.

Il programma scientifico approfondirà diversi aspetti della nuova organizzazione delle professioni infermieristiche attraverso esperienze aziendali provenienti da varie realtà pugliesi. Si parlerà di incarichi organizzativi, incarichi professionali, strumenti di sviluppo professionale e criticità operative nei contesti assistenziali ad alta complessità.

Particolare attenzione sarà dedicata alla tavola rotonda finale dal titolo “Gli incarichi stanno mutando davvero il SSN?”, che metterà a confronto dirigenti, professionisti e operatori sanitari in un dibattito sulle prospettive future della professione infermieristica tra innovazione organizzativa, competenze avanzate e sostenibilità del sistema sanitario pubblico.

L’evento gode del patrocinio della Città di Mesagne, della ASL Brindisi e di NurseTimes e si inserisce nel più ampio percorso di riflessione nazionale sul ruolo strategico delle professioni sanitarie nel rafforzamento del SSN.

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