l'Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia -, in collaborazione con l'Assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro della Regione Puglia e il Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, ha il piacere di invitarVi all'evento dal titolo "Barriere Zero: strumenti e incentivi per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità".



L'incontro si terrà il prossimo 19 maggio, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, presso la Sala Conferenze del Palazzo della Regione a Brindisi, in via Tor Pisana n. 114.



L'iniziativa intende promuovere un confronto costruttivo sulle politiche attive e sulle misure realizzate nel contesto regionale per garantire il diritto al lavoro e la piena inclusione dei soggetti con disabilità. Nel corso dell'incontro verranno approfonditi i temi legati ai nuovi avvisi regionali, alla tutela dei lavoratori e agli strumenti di incentivazione, ponendo l'accento sulla qualità dell'inserimento lavorativo e sul ruolo fondamentale della rete territoriale. Data l’importanza sociale dei temi trattati e l'impatto sui lavoratori del territorio, Vi chiediamo cortesemente di voler dare ampia diffusione al presente invito presso i Vostri delegati e iscritti.



L'evento vedrà la partecipazione del Garante regionale per le persone con disabilità, unitamente ai

rappresentanti di INAIL Brindisi e dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro. Sarà nostra premura inviarVi a breve un aggiornamento dettagliato con la scaletta definitiva dei lavori e la presentazione degli illustri relatori che interverranno. Segnaliamo inoltre che la giornata è accreditata ai fini della formazione continua per i Consulenti del Lavoro.

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