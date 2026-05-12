Job Day “Botteghe High Tech”: innovazione, manifattura digitale e nuove opportunità professionali
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Nuovo appuntamento dedicato all’innovazione, alla manifattura digitale e alle professioni del futuro con il Job Day “Botteghe High Tech”, in programma il 25 maggio 2026, dalle ore 15:30 alle 19:30, presso Molo 12 Coworking Space di Brindisi, sede del FabLab, a Palazzo Guerrieri.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’incubatore d’impresa certificato The Qube, rappresenta un’importante occasione di orientamento e approfondimento sui temi della prototipazione digitale, della manifattura avanzata e dell’autoimprenditorialità, con uno sguardo concreto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dall’intelligenza artificiale.
Nel corso dell’incontro saranno presentati strumenti e processi innovativi legati al taglio laser, alla modellazione e prototipazione rapida 3D e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei processi creativi e di marketing, con l’obiettivo di favorire l’acquisizione di competenze utili allo sviluppo di nuovi percorsi professionali e imprenditoriali.
Interverranno:
Ing. Gianluca Trullo, esperto di modellazione 3D e taglio laser
Dott.ssa Raffaella Ferreri, co-founder di The Qube
Il Job Day è rivolto a giovani disoccupati, NEET, hobbisti, persone a rischio di esclusione sociale e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi ai settori della manifattura digitale e dell’innovazione tecnologica attraverso esperienze pratiche e strumenti concreti.
Durante il pomeriggio i partecipanti potranno approfondire:
- le opportunità offerte dalla manifattura avanzata;
- applicazioni pratiche del taglio laser e della prototipazione rapida 3D, con dimostrazioni dal vivo e realizzazione di prototipi/gadget;
- strumenti e metodologie per l’autoimprenditorialità e l’innovazione;
- applicazioni e vantaggi dell’intelligenza artificiale nel marketing e nella comunicazione.
L’incontro intende offrire una panoramica strategica sulle competenze richieste dai nuovi mercati del lavoro e rappresenta il primo appuntamento di una serie di incontri verticali che saranno realizzati sul territorio provinciale per approfondire le tematiche trattate e favorire la nascita di collaborazioni e nuove sinergie professionali.
La partecipazione è gratuita con posti limitati.
Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:
Il JOB DAY “Botteghe High Tech” rientra nelle attività del progetto “Direzione O.R.A. – Orienta, Reinventa, Avanza”, promosso dalla Provincia di Brindisi nell’ambito dell’avviso “Punti Cardinali for Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, finanziato dal PR FESR-FSE+ Puglia 2021-2027.
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