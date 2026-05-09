“Prevenire è meglio che bruciare”: a Mesagne un convegno per fermare la piaga degli incendi boschivi nel Salento. Il prossimo 17 maggio 2026, alle ore 17:00, presso l'Auditorium dell'ex Convento dei Cappuccini (via Reali di Bulgaria), si terrà il convegno dal titolo “LA PREVENZIONE degli incendi boschivi: Strategie e Azione”.

L'evento nasce dalla sinergia tra le associazioni Mesagne Free OdV e Centro Studi “G. Antonucci”, con il supporto scientifico dell'istituto ISBEM e il patrocinio della Città di Mesagne, dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e del Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Brindisi.

L’emergenza: un territorio a rischio Il convegno affronta un tema di drammatica attualità per la Puglia. Secondo i dati del rapporto dei Carabinieri Forestali relativi al 2025, il numero degli incendi boschivi in regione è aumentato del 30% rispetto all'anno precedente, con una superficie boschiva percorsa dal fuoco raddoppiata (+52%). Nonostante la bassa densità boschiva, la Puglia detiene il triste primato di seconda regione in Italia per estensione media degli incendi.

"L'abbandono delle aree rurali e la mancata gestione del bosco favoriscono l'aumento della biomassa combustibile, rendendo il Salento particolarmente suscettibile a roghi devastanti, aggravati dai cambiamenti climatici e dalle ondate di calore" sottolineano gli organizzatori nella premessa del progetto.

Strategie e Innovazione: i relatori

L'incontro mira a superare la fase dell'emergenza per discutere soluzioni tecniche e organizzative d'avanguardia. Tra i relatori figurano esperti di primo piano:

• Antonio Panzera (Polizia Ambientale e Forestale) e Giorgio Bucci (ARIF Puglia);

• Thomas Invidia (Università del Salento) sugli aspetti giuridici e le politiche ambientali UE;

• Giannicola D'Amico (Protezione Civile), che illustrerà il presidio logistico operativo territoriale;

• L’innovazione tecnologica sarà rappresentata da Alfredo Ronzino (BOREVIT), Andrea Beggio (Vector Robotics) e Rocco Perrella (Pilota UAV), con un focus sull'uso dei droni e sensori di nuova generazione per il monitoraggio.

• Contribuirà inoltre Michael Stabile, Amministratore di ExpoGroup.

Obiettivi del convegno Oltre all’analisi tecnica, l’iniziativa vuole sollecitare gli amministratori locali e regionali per un aggiornamento dei piani comunali di Protezione Civile e per l’adozione di "buone pratiche" internazionali volte a debellare una piaga che causa danni ecologici, economici e sociali incalcolabili.

Informazioni utili

L’ingresso all’evento è libero.

Ai partecipanti iscritti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati verranno riconosciuti i Crediti Formativi Professionali (CFP), previa registrazione della presenza in loco.

MesagneFree Odv