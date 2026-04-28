Sinergia tra ARPAL Puglia e Camera di Commercio Brindisi-Taranto: focus su imprese, occupazione e welfare

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala “Alfredo Malcarne” della Camera di Commercio di Brindisi, un importante incontro dedicato al rafforzamento del legame tra istituzioni e sistema produttivo locale. L'evento, nato nell’ambito del Protocollo d'Intesa siglato tra ARPAL Puglia - Ambito territoriale di Brindisi-Taranto e la Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, ha visto la partecipazione di numerose imprese del territorio.



L’obiettivo della giornata è stato quello di presentare i servizi e le opportunità concrete a supporto delle aziende, facilitando l'accesso ai Servizi Pubblici per l'Impiego. La collaborazione tra i due enti punta a creare una gestione sinergica che permetta ai datori di lavoro di soddisfare i propri fabbisogni di competenze in modo rapido ed efficace.



Durante i lavori, sono stati forniti strumenti operativi per migliorare la qualificazione e l'intermediazione delle opportunità occupazionali, con un focus specifico su servizi rivolti alle imprese, welfare aziendale, collocamento mirato e strategie per l'inclusione lavorativa.

Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali dei vertici dei due enti promotori:



"La collaborazione con Arpal rappresenta un passo concreto per rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei nostri territori. Si tratta per noi di una sinergia sicuramente strategica che punta a rendere più efficaci i servizi per l’impiego e più semplice per le imprese individuare le competenze di cui hanno bisogno e gli strumenti più utili. Il contesto resta complesso, con i livelli di disoccupazione ancora elevati e difficoltà di reperimento di profili adeguati. Per questo è fondamentale agire sul disallineamento tra competenze disponibili e fabbisogni delle aziende, anche attraverso i sistemi informativi nazionali sempre più puntuali", ha dichiarato Franco Gentile, Vice Presidente della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto. "Accanto ai dati, servono azioni concrete di orientamento, accompagnamento al lavoro e sostegno alle imprese ed all’imprenditorialità. Questa azione, piuttosto complessa, che conduciamo insieme ad ARPAL Puglia, consente di integrare strumenti e servizi, rendendoli accessibili ed incisivi. Abbiamo quindi dato piena disponibilità per iniziative periodiche, nei prossimi mesi, finalizzate al coinvolgimento diretto delle imprese locali. Il nostro obiettivo, condiviso, è quello di favorire occupazione di qualità e lavoro dignitoso per giovani e meno giovani, sempre in una prospettiva di parità di genere".

“Desidero esprimere il mio più vivo e sincero apprezzamento - dichiara Giuseppe Lella, dirigente della Sezione Politiche e Mercato del Lavoro di Regione Puglia - per l'importante ciclo di iniziative promosso congiuntamente da Arpal Puglia e Unioncamere Puglia, che ha preso il via proprio oggi qui a Brindisi. Questo percorso condiviso rappresenta una chiara e tangibile attestazione di come gli sforzi di sistema, fondati sulla forte sinergia tra le istituzioni del nostro territorio, siano la chiave fondamentale per garantire e mantenere un livello di assoluta eccellenza nei servizi offerti alle nostre imprese, sostenendone così la competitività e la crescita”.



“In attuazione dell'accordo tra Unioncamere Puglia e Arpal Puglia, il servizio pubblico e gratuito di incrocio domanda-offerta di lavoro – afferma Gianluca Budano, Direttore di ARPAL Puglia - viene presentato e messo a disposizione di tutte le imprese iscritte alle Camere di Commercio pugliesi. Il nostro personale, uscendo dalle mura dei propri uffici, presso le Camere di Commercio presenteranno i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro, quelli relativi al collocamento mirato ed in generale tutti i servizi per l'impiego rivolti alle imprese, soddisfacendo concretamente i fabbisogni occupazionali sulle tante offerte di lavoro su cui le imprese non trovano risorse umane adatte ai processi lavorativi”.



Ad evidenziare il valore strategico del lavoro di rete, Marta Basile, Dirigente U.O. Coordinamento Servizi Impiego degli Ambiti di Lecce, Brindisi e Taranto di ARPAL Puglia: “Attraverso questi importanti momenti di confronto, ARPAL Puglia intende offrire alle imprese strumenti concreti che puntano a qualificare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, rendendolo più fluido, mirato e rispondente alle reali esigenze del mercato. Non vogliamo limitarci a una funzione di intermediazione ma fornire soluzioni operative che permettano alle aziende di mappare con precisione le competenze necessarie. Nell’ambito del Protocollo con Unioncamere, la sinergia con le Camere di Commercio diventa fondamentale per supportare le aziende nella ricerca dei talenti e nella valorizzazione del capitale umano, dando risposte certe a chi investe nel territorio per garantire che ogni inserimento lavorativo non rappresenti solo un numero bensì un valore aggiunto per la crescita e l'innovazione del nostro sistema produttivo”

L'evento si è concluso con una sessione di confronto tra relatrici, relatori e rappresentanze delle categorie produttive, confermando la volontà comune di trasformare il Protocollo d'Intesa in un motore di crescita costante.

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