Mesagne. Parte la corsa al Comune

Con la presentazione delle ultime tre liste presso l’ufficio Elettorale del Comune di Mesagne si apre ufficialmente la campagna elettorale per le amministrative del 24 e 25 maggio 2026. A contendersi la guida della città saranno due candidati: Francesco Rogoli, sostenuto dal centrosinistra, e Giorgia Campana, candidata del centrodestra. Le ultime liste depositate ieri mattina sono state “Per Mesagne” per il centrosinistra, insieme a “Fratelli d’Italia” e “Mesagne che cambia” per il centrodestra. Con questo passaggio si completa il quadro delle nove liste complessive che accompagneranno la corsa a Palazzo di Città: sette a sostegno di Rogoli e due a sostegno di Campana. Rispetto alla precedente tornata amministrativa del 2024, il centrosinistra presenta una lista in meno, mentre il centrodestra registra una lista in più. Le sette liste progressiste sono Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Avanti Mesagne, La Mia Città, Città Solidale e Riformista, Per Mesagne e Prossima. Sul fronte opposto, il centrodestra si affida invece a Fratelli d’Italia e alla civica Mesagne che cambia. Complessivamente sono 137 i candidati consiglieri in corsa. Il centrosinistra schiera 112 candidati, con una presenza quasi perfettamente equilibrata tra uomini e donne: 58 uomini e 54 donne. Tutte e sette le liste risultano complete, con 16 candidati ciascuna. Più contenuta invece la rappresentanza del centrodestra, che presenta 25 candidati complessivi: 14 uomini e 11 donne. Nello specifico, Fratelli d’Italia conta 12 candidati, mentre Mesagne che cambia ne presenta 13. Tra i nomi che attirano maggiore attenzione c’è quello di Mattia Dellomonaco, il più giovane tra tutti i candidati. Ha compiuto 18 anni lo scorso 18 marzo ed è rappresentante degli studenti dell’istituto Epifanio Ferdinando. Corre nella lista Avanti Mesagne, che partecipa per la terza volta alle elezioni amministrative e rivendica una storia politica già consolidata, pur mantenendo uno sguardo rivolto al futuro. A sottolinearne il significato politico è stata Anna Maria Scalera, leader della lista e professionista molto stimata in città, che per settimane è stata indicata tra i possibili candidati sindaco del centrosinistra. “Una lista che unisce esperienza e rinnovamento, capace di interpretare le sfide di oggi con serietà e visione, al fianco del candidato sindaco Francesco Rogoli”, ha dichiarato, sintetizzando l’identità del progetto politico. Sul piano elettorale, il corpo votante sarà composto da 25.007 elettori, compresi gli italiani residenti all’estero. Si tratta dello stesso numero registrato nelle regionali del 2025, mentre per il referendum del 2026 gli aventi diritto erano stati 21.639. Un dato che conferma il peso significativo della consultazione amministrativa e l’attenzione che essa suscita nella comunità mesagnese. Tra i candidati figurano anche numerosi volti noti della società civile, dell’imprenditoria e del mondo professionale. Nel centrosinistra spicca la candidatura dell’imprenditrice nautica Mirella Mingolla, che ha spiegato così la propria scelta: “Con passione e impegno mi sono candidata al Consiglio Comunale di Mesagne, sostenendo Francesco Rogoli sindaco. Insieme per la nostra comunità”. C’è poi la dottoressa Marcella Crusi, che ha legato la propria candidatura alla dimensione del servizio e dell’impegno sociale: “Aiutare gli altri è la mia vocazione più profonda. È ciò che caratterizza i miei impegni professionali ed anche sociali”. Anche Antonio Franco, che nel precedente mandato ha ricoperto la delega al Terzo Settore, punta sulla continuità amministrativa: “Insieme alle associazioni abbiamo costruito un percorso di solidarietà concreto e coinvolgente. Ora serve continuità. Con la stessa determinazione e passione, continuerò a lavorare per una comunità più equa e solidale”. Nella lista “Per Mesagne”, in cima compare Luigi Vizzino, che rivendica il proprio stile improntato alla responsabilità: “Le persone che mi conoscono sanno con quanta passione assolvo agli impegni che mi vengono affidati”. Sul fronte del centrodestra, le due liste sono guidate dai rispettivi coordinatori locali. Gianfranco Alibrando, riferimento cittadino di Fratelli d’Italia, sottolinea un principio che considera fondamentale: “La coerenza per me è un grande valore”. Accanto a lui, Luigi Indolfi, espressione di Forza Italia, è candidato nella civica Mesagne che cambia. La sfida, dunque, è ufficialmente partita. Due candidati sindaco, nove liste e 137 aspiranti consiglieri danno forma a una competizione che promette di essere intensa e combattuta, in una città che si prepara a scegliere non soltanto un’amministrazione, ma anche una visione di futuro.

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