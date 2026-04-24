Il Sindaco Marchionna incontra gli studenti del percorso di Management dell'hospitality

Il Sindaco Marchionna incontra gli studenti del percorso di Management dellhospitality e dellaccoglienza legato al mare e alla costa assieme alla Direttrice, De Luca, e al Direttore generale Confitarma, Sisto.

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile 2026, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, ha incontrato gli studenti del percorso di specializzazione in “Management dellhospitality e dellaccoglienza legato al mare e alla costa curato dalla Its Academy della Puglia per il Turismo, i Beni e le Attività Culturali e Artistiche, assieme alla direttrice di sede di tale Its della Regione Puglia, Maria De Luca, e al direttore generale di Confitarma, Luca Sisto, il quale è in Città per tenere lezioni di Blue Economy nel citato corso di Management.

Il sindaco Marchionna ha colto loccasione dellincontro non solo per informare della recentissima sottoscrizione del Protocollo dIntesa tra Comune di Brindisi e Osservatorio Nazionale Tutela del Mare (ONTM) per la realizzazione e lo sviluppo sinergico di nuove iniziative di ricerca, innovazione e divulgazione in campo di Blue economy e tutela dellecosistema marino, ma anche per fare omaggio agli studenti del volume Navigare il futuro, che verrà presentato lunedì mattina, 27 aprile, presso il Nuovo Teatro Verdi. Il sindaco ancora, nel confronto con gli studenti, ha voluto manifestare la possibilità di valutare la progettualità che essi potranno produrre su temi che tengano in sintonia lattività di studio dellAcademy e le linee di indirizzo dellAmministrazione comunale.

Il direttore generale di Confitarma, da parte sua, ha tenuto a informare il sindaco delle nuove scelte, maturate in senso allassociazione di categoria dellindustria italiana della navigazione, orientate nel senso di delocalizzare le riunioni del Consiglio generale nelle sedi portuali piuttosto che tenerle nella sede di piazza Colonna in Roma. A tal proposito il direttore Sisto ha confermato che la prossima riunione del Consiglio si terrà a Brindisi mercoledì 27 maggio prossimo.