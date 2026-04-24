La Puglia sempre più connessa. Siglato accordo fra Aeroporti di Puglia e ITA Airways

Rafforzare la connettività degli aeroporti pugliesi e favorire la crescita del territorio. È l’obiettivo dell’accordo siglato fra Aeroporti di Puglia e ITA Airways che prevede per la Summer 2026 un potenziamento dell’offerta di traffico dagli scali di Bari e Brindisi verso Linate e Fiumicino. L’accordo consente di potenziare l’offerta di voli su Brindisi e Bari; già oggi, infatti, sono operativi per lo scalo di Brindisi quattro voli al giorno verso Fiumicino e due su Linate. Su Bari, invece sono confermate quattro frequenze giornaliere verso Fiumicino, che arriveranno a cinque da fine giugno, e sei verso Milano Linate. Un risultato non certo scontato, dato il contesto geopolitico su scala mondiale che sta costringendo anche le più grandi compagnie aeree ad effettuare tagli al proprio operativo.

I collegamenti verso Linate garantiranno ai pugliesi in partenza dagli scali di Bari e Brindisi di raggiungere facilmente il nord Italia tramite il city airport a pochi minuti dal capoluogo lombardo, quelli invece con Fiumicino permetteranno di raggiungere un ampio network di destinazioni internazionali e intercontinentali servite da ITA Airways e dal Gruppo Lufthansa e, allo stesso tempo, di incrementare i flussi turistici estivi verso la Puglia.

“Siamo soddisfatti dell’accordo sottoscritto con ITA Airways – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - perché rappresenta un risultato concreto che risponde in maniera puntuale alle esigenze del territorio, in particolare del Salento. L'intesa nella parte relativa allo scalo di Brindisi, infatti garantisce una buona connettività con più collegamenti giornalieri con l’hub di Fiumicino, distribuiti nell'arco della giornata. Una misura che consente finalmente di superare le criticità più volte evidenziate dai cittadini e dagli operatori economici assicurando collegamenti più efficienti e continui con il principale snodo nazionale. Questo intervento non si limita al mantenimento dei servizi esistenti, ma si configura come una leva concreta per la crescita grazie a un sistema di incentivazioni mirate che premia il potenziamento dell’offerta e l'innalzamento della qualità dei collegamenti. In tale contesto il ruolo di Aeroporti di Puglia si conferma determinante con un impegno diretto e significativo di risorse finalizzate a rafforzare la connettività e sostenere lo sviluppo del territorio. Desidero ringraziare l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart, che ha dimostrato grande attenzione verso la Puglia comprendendo appieno le istanze delle comunità locali e sostenendo con convinzione le ambizioni di crescita della regione. La sua sensibilità ha reso possibile un accordo che rappresenta un passo importante verso un sistema di mobilità più efficiente e moderna e rispondente alle esigenze di cittadini e imprese”.

“Questo accordo conferma l’impegno di ITA Airways nel rafforzare la connettività nazionale e nel sostenere lo sviluppo dei territori a forte vocazione turistica e imprenditoriale come la Puglia – ha dichiarato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways, Joerg Eberhart –. Il potenziamento dei collegamenti da Bari e Brindisi verso Milano Linate e Roma Fiumicino consente ai passeggeri pugliesi di beneficiare di maggiori opportunità di viaggio e, al tempo stesso, favorisce l’accesso al nostro network domestico e internazionale. Continueremo a lavorare in sinergia con Aeroporti di Puglia per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondente alle esigenze di mobilità di cittadini e imprese”.

L’accordo prende vita anche sulla scorta dell’entusiasmo generato dagli ottimi risultati in termini di passeggeri che Aeroporti di Puglia sta registrando dall’inizio del 2026. In particolare, solo nei giorni del ponte del 25 Aprile si sono registrati negli scali pugliesi 250mila transiti tra arrivi e partenze. Un risultato che fa ben sperare in una stagione estiva da numeri record a conferma del grande appeal che il brand Puglia esercita su scala mondiale.

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