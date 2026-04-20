Brindisi e provincia: 102 annunci di lavoro e 342 figure ricercate
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15° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia, visionabile al seguente link undefined, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 102 annunci attivi, per un totale di 342 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.
A guidare il mercato del lavoro questa settimana è il comparto marketing, con 100 figure ricercate. Al secondo posto si colloca il settore turismo con 81 risorse richieste, seguito da ristorazione con 52, commercio 34, metalmeccanico 17, logistica 15, edilizia 9, servizi 9, industria 4, manutenzione 4, trasporti 3, sanità, contabile, artigianato, amministrativo, agricoltura e zootecnia 2, amministrativo con 3 richieste ognuno,sanità, contabile, artigianato, agricoltura e zootecnia con 2 posti cada settore. A chiudere, alimentari e servizi assicurativi e finanziari con 1 posto cada settore.
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