L’Intelligenza Artificiale entra in aula: a Fasano 50 formatori da tutta la Puglia per l’evento gratuito del Gruppo FORTIS con Daniele Verdesca.

Un fine settimana di alta formazione per i professionisti della didattica. Al Parco Culturale si è esplorato il delicato equilibrio tra innovazione digitale ed empatia umana con l'autore del libro "Formare con l'AI".

La sfida dell'innovazione bussa alle porte della didattica e il territorio pugliese risponde presente. Sabato scorso, 18 aprile, il Parco Culturale di Fasano ha ospitato la seconda edizione di "Formatori in Rete", un importante evento completamente gratuito promosso dall’Area Trainer del Gruppo FORTIS. L'iniziativa ha richiamato ben 50 formatori provenienti da tutta la Puglia, uniti dal desiderio di confrontarsi sul tema cruciale di questa nuova epoca: "L’Umano e l’Algoritmo". Al centro della giornata, la volontà di fornire ai docenti gli strumenti per governare l'Intelligenza Artificiale, integrandola nella didattica senza mai disperdere il valore insostituibile dell'empatia e della relazione umana in aula.

A rendere l'evento un appuntamento di assoluto rilievo per gli addetti ai lavori è stata la presenza come ospite centrale di Daniele Verdesca, autore del libro di successo "Formare con l'intelligenza artificiale generativa" e fondatore della casa editrice OpenDEI EditorIA Sociale. Esperto di etica digitale, Verdesca ha guidato i 50 professionisti pugliesi in un percorso immersivo. Dopo una prima fase teorica, l'autore ha trasformato la sala in un vero e proprio laboratorio: i partecipanti, suddivisi in gruppi di lavoro, hanno interagito direttamente con l'Intelligenza Artificiale per produrre materiali didattici all'avanguardia, sperimentando in tempo reale le enormi potenzialità dell'algoritmo a supporto della progettazione educativa.

Il programma della giornata ha saputo alternare la sperimentazione pratica a una profonda riflessione sul ruolo sociale del formatore, inteso sempre più come presidio educativo e motore di cambiamento sul territorio. In questa direzione sono andati i preziosi contributi di Alessandra Stefano, trainer per lo sviluppo personale, e di Giuseppe Colucci, facilitatore dell’apprendimento e responsabile dell’Area Trainer del Gruppo FORTIS. I loro interventi hanno fornito prospettive concrete per continuare a gestire al meglio le dinamiche relazionali e l'inclusione in un contesto inevitabilmente attraversato dalla transizione tecnologica.

Nel corso dei lavori è intervenuto anche Francesco Joseph Pagnelli, Direttore Generale del Gruppo FORTIS e Direttore dell’Ateneo Universitario Uninettuno Puglia, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità strategica di avere docenti capaci di orientare il cambiamento con profonda consapevolezza etica. L’offerta di un evento di tale portata, aperto e gratuito per 50 professionisti, si inserisce perfettamente nella visione del Gruppo FORTIS: una rete con finalità sociale che lavora quotidianamente per rafforzare il tessuto sociale e culturale del territorio, offrendo occasioni di crescita condivisa di altissimo livello per far sì che la vera innovazione sia sempre un'opportunità accessibile a tutti.